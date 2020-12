VIDEO: Huis onbewoonbaar na brand in Nieuwpoort

Een huis in Nieuwpoort is tijdelijk onbewoonbaar door een brand. Niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond rond zeven uur, in een huis in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, op de eerste verdieping. Het breidde verder uit naar nabijgelegen woningen. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de andere rijhuizen te vrijwaren.

De twee mensen van het getroffen huis en twee buren konden op tijd het huis verlaten, en zijn opgevangen bij familie. Niemand raakte gewond.