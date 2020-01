VIDEO: dit Franse vliegdekschip gaat fregat Leopold I escorteren

Het Belgische fregat Leopold I vaart op 17 februari uit de haven van Zeebrugge voor een missie van bijna vier maanden. Het fregat zal het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle escorteren tijdens een reeks oefeningen in de Atlantische Oceaan en de Noordzee.

De Charles de Gaulle en een aantal begeleidende schepen zijn dinsdag vertrokken in de haven van het Zuid-Franse Toulon. De vloot zeilt eerst naar het oosten van de Middellandse Zee om deel te nemen aan de operatie Chammal, het Franse luik van de door de VS geleide operatie tegen IS.

Eind februari vaart het Franse vliegdekschip dan naar de Atlantische Oceaan, waar de Fransen het gezelschap krijgen van het Belgische fregat Leopold I. Volgens de gespecialiseerde website Bruxelles2 (B2) zal er een oefening gehouden worden waarbij ook het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower aan zal deelnemen. Dit is de bewuste 'Charles de Gaulle':

Daarna komen er twee oefeningen in de Noordzee: één voor de Schotse en één voor de Nederlandse kust. De missie van de Leopold I en de zowat 160 bemanningsleden zou op 2 juni moeten eindigen.