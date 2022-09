VIDEO: Britse Queen overleden: Elizabeth bezocht ook West-Vlaanderen

De Britse koningin Elizabeth (96) is vandaag overleden. De Queen was ook een aantal keer in West-Vlaanderen.

De Britse koningin Elizabeth opende op 11 november 1998 het Vredespark in Mesen. Een symbolisch bezoek was dat omdat ook de Ierse President daarbij was. Het was toen de eerste keer dat de twee staatshoofden elkaar in het echt zouden ontmoeten.