Veurnse Galerie Emergent pakt uit met Expo 'Emergent nodigt uit'

"Normaal gezien hebben we drie curerende tentoonstellingen per jaar. Om een frisse wind te laten waaien door Emergent hebben we negen galeries van Antwerpen, Brussel, West-Vlaanderen en zelfs Luik uitgenodigd om zelf een presentatie te maken in Emergent. Ondertussen hebben we zelfs meerdere galeries die we in een later stadium gaan moeten ontvangen omdat het zo'n groot succes was, vertelt Hilde Borgermans van het platform voor hedendaagse kunst.

Deze samenwerking brengt het vaste publiek van Emergent een aanbod waarvoor ze anders naar Gent, Antwerpen, Luik of Brussel moeten. Maar er hangen ook werken vanuit de eigen provincie. Onder andere Hilde Vandaele Gallery in Watou pakt hier uit met werk van de overleden Oostendse kunstenaar Herman Bellaert.

De expo 'Emergent nodigt uit' op de markt van Veurne loopt tot 8 januari en is elk weekend open.