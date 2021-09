Veurne voert trajectcontroles in deelgemeenten in

Veurne zal trajectcontroles installeren in straten van de deelgemeenten Avekapelle, Bulskamp, Beauvoorde en Houtem. De stad wil hiermee de snelheid in de dorpskernen aanpakken. Er komt er ook één in de Albert I-laan.

De gemeenteraad keurde de beslissing om de trajectcontroles in te voeren goed. Nu zoekt de stad een partner om de trajectcontroles te plaatsen. De stad Veurne zal daarna de GAS-boetes innen. Wanneer de trajectcontroles er zullen komen is nog niet duidelijk want er volgt eerst nog een studie. In de dorpskernen geldt nu een snelheidsbeperking van 30 of 50 km per uur.