Veurne krijgt portret ereburger Tura overhandigd

De stad Veurne heeft het portret van haar ereburger Will Tura, dat ze eind vorig jaar kocht, nu ook officieel in handen.

Eind 2021 kocht Stad Veurne een portret aan van Will Tura, geschilderd door kunstenaar Freddy Seynhaeve. Freddy is geboren in Roeselare en woonde eerst in Koolskamp voor hij naar Veurne verhuisde. Aan de kunstenacademie in Brugge leerde hij de basistechnieken maar langzaam aan ontwikkelde hij een eigen stijl.

Zijn oeuvre bestaat onder andere uit portretten van zangers en groepen uit de muzikale wereld. Voor het portret van Will Tura gebruikte hij verschillende technieken met epoxy en creëerde zo een speciaal uniek en glanzend effect.

De stad heeft het werk nu officieel in ontvangst genomen. Will Tura was er zelf niet bij. "Een mooie aanwinst voor onze stad", zegt burgemeester Peter Roose, "we zoeken er een mooi plekje voor".