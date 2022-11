Veurne krijgt onderzoekscentrum voor gerecycleerd beton

Onze provincie wordt straks zo meer dan ooit dé voortrekker op het vlak van bouwen met duurzaam beton. En dat is belangrijk: want nieuw beton is duur, en grondstoffen zijn schaars.

"Zand staat onder druk"

Ondernemers uit het hele land bezochten betonbedrijf De Brabandere in Veurne. Daar experimenteren ze al langer met 100% herbruikbare betongranulaten. Momenteel trekken ze een betonnen wand op, met stortklaar beton die gemaakt is van superfijn herbruikbaar gemalen betonzand.

"Dit zand komt van overschotten van de vernieuwing van luchthaven Oostende", zegt Pieter De Brabandere, de CEO van De Brabandere Eco Materials. "Er is daar een pak goed puin . Eigenlijk een urban mining van Oostende en Veurne en gebruiken we het. Wat we hier doen is een antwoord geven op de schaarste van zeezand. Ook rivierzand staat onder gigantische druk."

Nieuw onderzoekscentrum

Volgend jaar start in Veurne de bouw van een onderzoekscentrum dat zich volledig zal focussen op herbruikbaar beton. Het centrum kan rekenen op Europees geld en komt er in samenwerking met de KU Leuven en vernieuwers uit de betonsector.

"Er is al veel kennis over circulair beton. We stellen vast dat veel bedrijven niet op de hoogte zijn. Daarom willen het tonen in een demonstratiecentrum. We willen ook proeven doen met nieuwe betonmengels. Er komt ook een adviesloket om bedrijven bij te staan", zegt Stefaan Verhamme, expert Duurzaam Bouwen van POM West-Vlaanderen.

Tegen opwarming van aarde

De betonindustrie is goed voor 5 tot 8 procent van de totale CO2-uitstoot. De ecologische voetafdruk van gerecycleerd beton is maar de helft zo groot, en helpt dus tegen de opwarming van de aarde.