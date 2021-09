Het arrondissement Veurne omvat de volledige Westkust met dus ook Nieuwpoort, De Panne en Koksijde. Meer dan 64% procent van het arrondissement Veurne is 65-jaar of ouder. De kust blijft namelijk een aantrekkelijke plaats om te wonen voor wie met pensioen is.

Alleen de regio Evrytania in Griekenland heeft een nog grijzere bevolking. Daar is 78% 65-jaar of ouder.