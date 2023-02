Vettige smurrie drijft op Moerdijkvaart tussen Gistel en Nieuwpoort

In Gistel gaat de brandweer vandaag een grote vervuiling van de Moerdijkvaart proberen op te ruimen. De brandweer en een aannemer zijn er vandaag aan de slag. Het gaat om een vervuiling van zowat 10 kilometer lang.

De olie en vetten komen sinds maandag stroomafwaarts terecht bij de plaats waar de Moerdijkvaart en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort samenkomen. Daar ontstaat sinds maandag een steeds groter wordende concentratie van die smurrie. Die drijft op het water waardoor de regelkleppen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beletten dat het in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort terecht kan komen.

Paar keer ingrijpen

In overleg tussen de milieudienst van de stad Gistel en de VMM werd beslist om het op die plaats te verwijderen. Een paar honderd meter stroomopwaarts is nog een grote hoeveelheid in een dode arm van de rivier terecht gekomen. Daar zal de Gistelse brandweer proberen het goedje te verwijderen.

De stad verwacht dat ze die ingreep nog een paar zullen moeten doen de komende dagen. Ze zoeken ook nog naar de vervuiler.