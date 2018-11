Vesuvius betreurt spontane staking

Vesuvius in Oostende een incident waarbij twee werknemers betrokken waren. De directie heeft die twee mensen ontslagen, en daarop is een spontane staking...

Tim Dhondt (Operations Manager) : “Als organisatie kunnen we dit gedrag niet aanvaarden en is de arbeidsovereenkomst met beide betrokkenen onmiddellijk verbroken. Na toelichting en overleg met de syndicale delegatie hebben onze medewerkers beslist om de productie-activiteiten tot op heden te staken. Wij betreuren deze actie. Vanuit het management hopen we op korte termijn de activiteiten op de site terug op te starten."

Reactie vakbonden

De drie vakbonden reageren met een gemeenschappelijke mededeling: "De werknemers van de namiddagploeg (getuigen dus) bevestigen dat er een woordenwisseling geweest is tussen beide werknemers, maar van fysiek geweld is evenwel geen sprake. De sanctie (ontslag om dringende redenen) is om die reden niet in verhouding tot hetgeen gisterenavond gebeurd is. Na tussenkomst van de syndicale delegatie op basis van de getuigenissen gisterenavond weigerde de werkgever dit ontslag ongedaan te maken, waarop het personeel van de namiddagploeg het werk neergelegd heeft. Ook de andere ploegen zijn vannacht en vandaag niet opgestart."

"De werknemers vinden het onrechtvaardig dat twee collega’s onder valse voorwendselen op staande voet ontslagen zijn en dat de werkgever – ook na het horen van getuigen – zijn mening weigerde te herzien. Dit ruikt naar willekeur. Dat de overgrote meerderheid van het personeel solidair is en voorlopig het werk niet wil hervatten, bewijst dat de werkgever hierin te ver is gegaan."