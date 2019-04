Verzekeraar naar strafrechter voor oplichting

Ondertussen blijft hij aangehouden. De 48-jarige man verscheen gisteren voor de Kortrijkse raadkamer. Die besloot om hem verder aan te houden in afwachting van zijn proces. De zelfstandige makelaar werd in december vorig jaar gearresteerd op verdenking van oplichting. "Hij ronselde klanten en beloofde hen zeer hoge rentes op korte termijn in ruil voor een lening", zo vertelt parketwoordvoerder Tom Janssens. "Op die manier vergaarde hij 2,5 miljoen euro. Het onderzoek is nu afgerond, hij zal worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank."

Reizen en Lotto

De meesteroplichter beloofde zijn slachtoffers grote winsten, maar in werkelijkheid spendeerde hij hun geld aan reizen en dure merkkleding. Hij speelde ook voor duizenden euro's op de Lotto. Uit het onderzoek blijkt dat de man voorlopig een tiental slachtoffers maakte.