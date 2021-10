Verwennerijtjes voor de bijtjes: Natuurpunt Damme opent reuze-insectenhotel

Deze middag opende Natuurpunt, samen met partners Mondelēz International en Delhaize, een reuzen-insectenhotel in Damme. Hiermee willen ze de bijenpopulatie, die de laatste jaren erg onder druk staat, een duwtje in de rug geven.

Het afgelopen jaar investeerde Natuurpunt in Escanaffles, Kalken en Damme, met de steun van Mondelēz International en Delhaize, in het herstel van de waterhuishouding in hun natuurgebieden. “Het herstellen van natte natuur is van groot belang voor de biodiversiteit. De klimaatopwarming en de toegenomen druk op onze watervoorraad zorgen ervoor dat veel van onze natte natuurgebieden in het voorjaar al droogvallen", zegt Patrick Meire, voorzitter van Natuurpunt Damme.

Hij maakt zo de link met de insectenpopulatie: "Daardoor bloeien er minder bloemen en krijgen bestuivers zoals wilde bijen en hommels het moeilijk. Herstel van bloemrijke, natte natuurgebieden is daarom absoluut noodzakelijk.”

Voor de realisatie van dit project kreeg Natuurpunt de steun van Mondelēz International en Delhaize. Zij organiseerden samen een commerciële actie om consumenten bewust te maken van het belang van biodiversiteit. Deze actie bracht de nodige middelen bijeen om een duurzaamheidsproject van Natuurpunt te financieren. Hiermee werden in de verschillende natuurgebieden beheerwerken uitgevoerd, waterpompen op zonne-energie geplaatst en insectenhotels gefinancierd. Dankzij deze investeringen kan Natuurpunt zorgen voor de ideale, natte omstandigheden waar heel wat organismen van houden.