Verwarring over insulinedoden in woonzorgcentra

Het parket van Limburg heeft bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek is gevoerd naar een mogelijk verdacht overlijden in een woonzorgcentrum in Halen. Het onderzoek was opgestart naar aanleiding van het overlijden van een vrouw.

Er waren aanwijzingen dat er insuline zou gebruikt zijn geweest maar onderzoek wees uit dat er geen sprake van insuline is.

"Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase. Er is momenteel geen verdere informatie dat er kwaad opzet mee gemoeid zou zijn," aldus Bruno Coppin, persmagistraat van het parket van Limburg, dinsdagnamiddag.

Verwarrende communicatie

Vlaams minister Hilde Crevits had naast de eerder gemelde incidenten met verdachte overlijdens en moordpogingen in woonzorgcentra in Oostrozebeke en Hasselt melding gemaakt van nog een mogelijk geval waarbij iemand uit een woonzorgcentrum overleden zou zijn ten gevolge van insuline. Dat bleek een rusthuis in Halen te zijn, waarvan het onderzoek is afgerond.

Het dossier ligt momenteel bij het parket waarover men nog een definitieve beslissing moet nemen.

Het parket van Limburg verwees verder naar een opsporingsonderzoek in verband met een val van een bewoner in een ander rusthuis. "Bij elk ongewoon sterfgeval gaan we na welke oorzaak er zou kunnen zijn. Daarom is er een opsporingsonderzoek geopend dat nog lopende is," aldus persmagistraat Coppin. Er zou in deze zaak ook geen sprake van kwaad opzet zijn.

