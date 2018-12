De verwarde man die op vrijdag 21 december 2018 omstreeks 22 uur is aangetroffen bij fitnesscentrum Basic-Fit in de Paterstraat in Ieper, is geïdentificeerd. Dat laat de politie van Ieper weten.

De onbekende man spreekt Frans maar kon zijn naam of afkomst niet meer herinneren. Met de hulp van een opsporingsbericht in de media kwam de politie uit in Rijsel. Het gaat om een man van 51 die er onder begeleid wonen staat. Hoe de man in Ieper is beland, blijft nog onduidelijk.

De man onderging intussen een medisch check-up in het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper.