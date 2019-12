Verwaarloosde paarden aangetroffen bij Brugse fokker

Naar verluidt zijn daar afgelopen week tientallen paarden aangetroffen die er in erbarmelijke omstandigheden leefden. Een aantal van de dieren zijn overgebracht naar een gespecialiseerd paardenasiel in Laarne. (Lees verder onder de foto)

Hel voor paarden

"Wat we daar aantroffen vergeten we nooit, het was er ‘de hel voor paarden’", schrijft het asiel op zijn website. "We vonden er overvolle stallen met nog wel zestig paarden die er in erbarmelijke omstandigheden stonden, allemaal graatmager, mensenschuw, vol wonden, in hun eigen mest…. Twee paarden lagen dood op de oprit. Het voorval lokt alvast veel reacties uit op sociale media. (Lees verder onder de foto)

Hierboven zie je een verzorgster en de 15 jaar oude merrie Maxima. Het dier weegt zeker 100 kilogram te weinig door ondervoeding.