Vervuiling op Reitjes: vogelopvangcentrum moet meerkoeten redden

Een deel van het water op de Reitjes in Brugge is vervuild. Waarom is nog niet duidelijk maar er is olie en septisch materiaal in het water terecht gekomen.

Op enkele plaatsen zoals de Augustijnenrei is de vervuiling ingedamd. De stad zegt dat de situatie onder controle is. Maar omdat er al wat vervuiling in de Langerei was, gaat de klassieke Reitjessprong van Sint-Leo Hemelsdaele vandaag niet door. Franky Demon, schepen leefmilieu Brugge: "Zondagavond kregen we de eerste signalen rond half elf. Olie, een zware stank. Onze brandweer heeft het nodige gedaan, gisteren samen met de civiele bescherming. Ze hebben geprobeerd de zwaarste vervuiling weg te nemen. Olie en septisch materiaal. We hebben ook ingedamd."

Meerkoeten besmeurd

Toch is aan de Augustijnenrei in hartje Brugge de vervuiling nog goed te zien. Het Vogelopvangcentrum is vandaag ter plaatse. Een jonge meerkoet heeft het moeilijk. Claude Velter, Vogelopvangcentrum Oostende: "Wat we gaan doen is vocht toedienen, heel veel vocht. En dat hebben we nu via en sonde in de maag gedaan. Straks, als we in het opvangcentrum komen, gaan we dat nog eens doen, gedurende twee dagen om de dieren te stabiliseren. En pas dan worden ze gewassen. Gisteren zijn er vier jonge meerkoeten gevangen die volledig onder de olie zaten. Vandaag hebben we net nog ééntje gevangen. De ouders zitten helaas nog op het water. Die zijn ook besmeurd met olie. En als die zo blijven rondzwemmen, gaan ze uiteindelijk sterven."

Nog andere evenementen in het gedrang?

Waar de vervuiling vandaag komt is nog niet duidelijk. Het goedje is ingedamd en de stad doet er alles aan om de vervuiling op tijd weg te krijgen. Er komen enkele grote evenementen in en op het water aan. Franky Demon, schepen leefmilieu Brugge: "Sint-Leo heeft zijn sprong jammer genoeg niet kunnen doen. We willen ervoor zorgen dat in alle delen van onze Reitjes de activiteiten die nog dezer dagen gepland zijn kunnen doorgaan. Ik denk aan de Urban Swim, de triatlon en het zwemmen in de Coupure. We doen ons uiterste best."

