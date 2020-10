Vervuiling De Mandel is 'spectaculair', maar niet in drinkwater

De brandweer van de zone Midwest werd zondagochtend rond 4.30 uur opgeroepen voor een industriebrand in de Kachtemsestraat. Ter plaatse bleek het te gaan om een ernstige brand bij Belcroom, een firma die metalen behandelt. Het vuur was in de loop van de ochtend al onder controle, maar de kans op een eventuele opflakkering blijft bestaan.

Bij de brand raakte niemand gewond. De precieze oorzaak is voorlopig nog onduidelijk. Van giftige stoffen in de lucht bleek uiteindelijk geen sprake. Door de loopt wel nog een onderzoek naar de mogelijke vervuiling van het oppervlaktewater. Bij het blussen van de brand is immers bluswater in contact gekomen met metalen en zuren in het bedrijf. Voor de stockage en het oppompen van het bluswater werd contact opgenomen met een gespecialiseerde firma.

