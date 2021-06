Vervangprogramma Kattenstoet afgelast

Het KMI kondigt voor de volgende dagen vooral zwaarbewolkt weer aan, wisselvallig met kans op felle regen- en onweersbuien. In die omstandigheden werd geoordeeld dat het niet verantwoord is om het waardevolle kattenstoetpatrimonium aan de zware neerslag bloot te stellen.

Normaal zou op 9 mei 2021 de 46ste editie van de Ieperse Kattenstoet plaatsvinden, maar door het coronacrisis besliste het stadsbestuur om de editie uit te stellen naar 2022. Het directiecomité kondigde een vervangprogramma aan, kleinschaliger maar wel met acts, praalwagens en reuzen om het voor de fans van de driejaarlijkse Kattenstoet herkenbaar te maken. Diego Desmadryl, schepen van Toerisme en voorzitter directiecomité: "De praalwagens en reuzen zoals Goliath, Pietje Pek, de Hallenwagen, enz. die op verscheidene locaties binnen het parcours van de fietstochten zouden worden geplaatst, zijn enorm waardevol als kattenstoetpatrimonium. Het risico op onherstelbare schade door het blootstellen ervan aan de extreme weersomstandigheden is niet te verantwoorden. Felle regenbuien kunnen heel wat onherstelbare schade aanrichten aan materiaal dat niet regenproof is. Met de Kattenstoet 2022 in het vooruitzicht willen we dit uiteraard vermijden."

Er werd de afgelopen weken hard gewerkt door stadsdiensten, medewerkers, regisseurs, acteurs en figuranten om alles klaar te krijgen om een mooi programma aan te bieden. Dit vele werk gaat niet verloren, bedoeling is een groot deel van de voorbereide acts te recupereren voor een eventuele latere uitvoering. Wie zich vooraf inschreef en reeds betaald heeft, wordt verwittigd en krijgt zijn inschrijvingsgeld teruggestort.

Bekijk ook: