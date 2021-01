Vervallen historisch pand krijgt nieuwe toekomst

Hotel ‘The White Residence’ op de zeedijk in Nieuwpoort-Bad krijgt een nieuwe toekomst. Na een renovatie komen er 70 appartementen, een brasserie, een bar en enkele handelsruimten in het historische pand.

Het art-decogebouw uit 1924 is al jaren in verval. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het monument beschadigd en tijdens opknapwerken in de jaren zestig verdwenen de iconische toren en de koepels. Het voormalige hotel is ook zwaar aangetast door betonrot. Nu krijgt het monument de nieuwe naam ‘The Grand’. Het moet een architecturale parel aan de Noordzee worden. De restauratie start dit najaar en moet over drie jaar klaar zijn.

Johan Vandendriessche, bestuurder van VDD Project Development: “Eind december hebben we onze plannen voor deze unieke restauratie van ‘The Grand’ officieel ingediend. Het is duidelijk dat wij voor een grondig totaalproject kiezen met veel respect voor de geschiedenis van het pand. Sterker nog: we brengen zelfs belangrijke elementen terug die doorheen de tijd zijn verloren gegaan. Denk maar aan de iconische toren en koepels van het gebouw, het hoekterras, de luifel en de loggia aan de kant van het Hendrikaplein. ‘The Grand’ wordt straks weer een landmark waar we fier op kunnen zijn. Bovendien hopen we dat dit project ook een standaard zal zetten voor meer doordachte en betrokken ontwikkeling aan onze kust.”

Bekijk hier een filmpje van VDD met ook wat historische informatie.