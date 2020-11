Vervaele bundelt 'Vergeten Verhalen' in boek

Ze was al bekend van 'Vissersvrouwen' en 'Naar IJsland', maar Katrien Vervaele heeft nu opnieuw een boek klaar. In 'Vergeten Verhalen van de Zee' komen twintig volksvertellingen aan bod.

Vervaele begon haar schrijverscarrière vooral met jeugdboeken. Nadien raakte ze getriggered door de zee en alles wat daarrond hangt. "Na m'n eerste werken, begon ik over visserij te pennen. Daarna volgde Naar IJsland en iets over garnalen. Met dit boek keer ik dus opnieuw terug naar de visserij."

Alles rond angst

Vergeten Verhalen van de Zee bundelt een twintigtal volksvertellingen, waar de grens tussen de werkelijkheid en de fantasie vervaagt. Je komt te weten of de Wenduinse vloot inderdaad allemaal samen ooit verdronk en wat Nekkermannen zijn. Vervaele geeft nieuw leven aan deze oude sagen. "Bijna alles begint bij angst. Dat is de basis voor veel verhalen."

Sommige vissersverhalen zijn eeuwenoud en keren terug in verschillende vormen in verschillende regio's. Zelfs Katriens grootmoeder vertelde haar nog het verhaal van hoe ze ooit als klein meisje werd meegenomen door een Nekkerman of een watergeest in zee. Een aanrader voor wie nog een kerstcadeau zoekt!