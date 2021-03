Verticale tuinbouw wint aan belang en populariteit

Als jonge culinaire ondernemer focust hij met zijn Plant-T op ecologisch tuinieren in verticale tuinbouwmodellen. "Vertical farming" is in de VS inmiddels populair, maar ook hier zijn de kruidentorens gegeerd. Ze spelen in op de klimaatveranderingen en de grote belangstelling voor stadstuinieren.

Met de kruidentoren bespaart David veel plaats en water. "Je oogst eigenlijk elke morgen, als chef of als particulier, precies wat je nodig hebt", zegt hij. "Chefs kunnen nu gewoon blaadje per blaadje oogsten en het groeit terug. In zijn kruidentoren vind je onder meer salie, munt, bonenkruid en viooltjes en venkel. Maar eigenlijk kan je er alle kanten mee uit.

Investering

Ondernemer Marc Coucke helpt nu mee investeren en gelooft sterk in Davids verticale tuinbouw. Ook scholen, luchthavens , gevangenissen, kunstencentra en restaurants tonen grote belangstelling. David wil Plant-T ook met nieuwe productiemodellen en zijn eigen starterspakket verder op de markt brengen vanuit zijn thuis in Beernem.