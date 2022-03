Verstrooide trucker botst op signalisatievoertuig, E17 volledig dicht

Op de E17 in Kortrijk is rond 2 uur vannacht een zwaar ongeval gebeurd.

Een buitenlandse trucker botste tegen een signalisatiewagen die opgesteld stond ter hoogte van het oude pompgebouw. Daar was een aannemer bomen aan het rooien. In de botsaborbeerder zat een arbeider, hij zat door de aanrijding gekneld in het voertuig. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Daarna werd hij onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar AZ Groeninge. De trucker kwam er met de schrik van af.

Door het ongeval werd de E17 in de richting van de Franse grens urenlang volledig afgesloten. Honderden chauffeurs moesten draaien en terugkeren op de snelweg. Iets voor 6u30 was de rijbaan weer vrij.