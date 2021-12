Verstrengde maatregelen houden jeugdbewegingen buiten

Hoofdleider Mathieu Vanooteghem is teleurgesteld dat er opnieuw strenge maatregelen zijn voor de jeugdbewegingen. Samen met de Chiroleden probeert hij positief te blijven. "Buitenspelen in de zon blijft het leukste wat er is, bovendien moeten kinderen geen mondmasker dragen in open lucht."

Als de winter toch ongenadig zal toeslaan, heeft de hoofdleiding al plannen klaar. Ze denken er aan om dan maar een halve werking te geven. Annuleren is geen optie voor de leiding, want vele kinderen kijken uit naar de zondag.

De nieuwe maatregel laat zich vandaag nog niet echt voelen door een waterig winterzonnetje. Sinterklaas werd buiten ontvangen.