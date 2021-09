Verstraete zet deuren open op Open Bedrijvendag

Zondag is het open bedrijvendag en ook het bouw- en houtbedrijf Verstraete uit Roeselare neemt deel.

In de marge komen vandaag, morgen en maandag ook 500 studenten langs voor een unieke blik achter de schermen. Het doel is hen warm maken voor een job. Bij Verstraete werken zo’n 100 mensen en raken 10 openstaande vacatures maar niet ingevuld. "We zoeken mensen die met de handen aan de slag kunnen: metsers, bekisters, schrijnwerkers.." zegt CEO Francis Verstraete.

Verstraete ging 200 jaar geleden van start als kerkenbouwer.

Nu zet het bedrijf vooral in op renovatie en de bouw van winkelpanden en woonzorgcentra. Specialiteit is de restauratie van houten dakgebinten van oude schuren, kastelen of kerken.

De rondleiding voor studenten is een mooie aanvulling op de Open Bedrijvendag van zondag. Verstraete verwacht zondag 2000 tot 3000 bezoekers. Op een interactieve tijdlijn met QR-codes kan je kennismaken met de 200-jarige geschiedenis van het bedrijf.