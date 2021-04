Een verstopt wervelventiel ligt aan de basis van de watervervuiling in het Sparkenvaardeken in Diksmuide.

Zo'n ventiel begrenst de doorstroming van (afval) water in leidingssystemen. Nu blijkt dat het wervelventiel in de Rijkswachtstraat was verstopt. Daardoor kwam het huishoudelijk afvalwater uit de wijken van de Grasstraat, Vlasstraat enz.. in de riool terecht en zo verder in de waterloop.

De vervuiling dateert al van vrijdag, de situatie op het Sparkevaardeken is nog steeds precair en net stroomopwaarts aan de paaiplaats uiterst slecht.

