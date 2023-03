Verstandig met water: kinderen aan de slag in de Gavers

Volgende week is het Wereldwaterdag, een dag die ons moet wijzen op het belang van de goeie zorg voor ons water. En dat kan je maar beter van jongs af aan leren, vinden ze in Harelbeke. Op provinciaal domein De Gavers leerden ze met opdrachtjes waarom het belangrijk is om goed met water om te...

Niet toevallig op de Gavers: de vijver blijkt belangrijk voor ons drinkwater.

Hoe komt water uit onze kraan?

Zo'n 250 leerlingen uit verschillende scholen in Harelbeke bereiden zich voor op de Wereldwaterdag volgende week woensdag. In de Gavers leren ze alles over water.

"Het doel is eigenlijk dat kinderen weten hoe dat het komt dat kraantjeswater thuis komt", vertelt Tijs Naert, schepen voor duurzaamheid en milieu in Harelbeke.

"Het is zo dat iedereen dat evident vindt, en het is eigenlijk ook ondertussen zo. Maar het is ook nog altijd goed dat zij allemaal weten waarom dat het goed is om kraantjeswater te drinken. Water is eigenlijk vloeibaar goud, dus in die zin is het goed dat zij weten wat ze van waarde thuis krijgen."

Water zuiveren uit kanaal

De Gavers zijn niet alleen een recreatiedomein. Hier zuiveren ze ook het water uit het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het komt hier in de Gavervijvers terecht.

"Het verblijft hier voor een periode van 4 maanden. Bovendien heeft de vijver een zelfreinigend effect voor het water. Daarna gaat het terug naar het waterproductiecentrum. Daar krijgt het nog een laatste zuiveringsstap en dan brengen we het zo bij de mensen thuis", zegt Brigitte Van Damme, woordvoerder van De Watergroep.