Wanneer 90% van de bewoners en 70% van het personeel een tweede prikje kreeg, kunnen bewoners al wat vrijer bewegen en is er meer bezoek mogelijk. Maar de stop is nog niet helemaal van de fles. Dat blijkt ook zo in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede.

De afdelingen zijn nog gescheiden, maar samen eten kan weer. Dat is een verademing. Maar een complete verlossing is het nog net niet.