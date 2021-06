Versoepeling voor grote vakantiewoningen

Geen 'beperkingen' meer

Die zijn heel populair in de Westhoek. Sinds de lockdown van vorig jaar waren ze gesloten. Een grote opluchting is dat uiteraard voor de uitbaters. Het overlegcomité heeft beslist dat er geen beperkingen meer zijn voor vakantiewoningen die meer dan 15 personen kunnen ontvangen. Maar de protocollen moeten wel gevolgd worden.

Zwarte sneeuw gezien

Landhuis Soetendaele in Wervik is één van de zowat 160 grote vakantiewoningen in de Westhoek. Met plaats voor groepen van 28, maar sinds 13 maart vorig jaar zijn ze dicht. De start van een moeilijke periode, beaamt Joke Vandenbussche die het vakantiehuis uitbaat:

'Wij hebben zwarte sneeuw gezien, absoluut, want wij hebben ook geen recht gehad op ondersteuning. Wij hebben niemand in dienst. Wij hebben daar heel wat van onze eigen centen ingestoken de voorbije periode. Het is hoog tijd dat wij kunnen opengaan.'