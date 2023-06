Verschillende ministers op bijeenkomst rond transmigratieproblematiek in Nieuwpoort

Het is vandaag wereldvluchtelingendag. In Nieuwpoort is er daarom een bijeenkomst rond de transmigratieproblematiek.

Onder meer de federale ministers Van Quickenborne en Verlinden, maar ook staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole De Moor zijn daarbij, net als de Britse minister van Immigratie.

Politiezone Westkust en het Verenigd Koninkrijk sloten een jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst in de strijd tegen mensensmokkel, met resultaat. Nicholas Paelinck, korpschef Politiezone Westkust: "We hebben 175 acties gedaan in 2022, meer dan 2.700 auto’s met buitenlandse nummerplaat gecontroleerd. Runners opgepakt. Nu zien we wel dat ze de Westkust mijden. Er is enorm geïnvesteerd in Engeland en Frankrijk, zoals in drones en nachtcamera's."