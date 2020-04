Verschillende bedrijven hervatten vandaag hun activiteiten. Dat is ook zo bij keukenbouwer Dovy keukens in Roeselare. Een maand geleden besloot Dovy keukens om het bedrijf helemaal te sluiten omdat ze de veiligheid voor de werknemers niet konden garanderen.

Vandaag is een negentigtal van de 300 bedienden en arbeiders opnieuw aan de slag. Ze dragen mondmaskers en zowel in de fabriek als in de kantoren zijn aanpassingen gebeurd, zodat de werknemers voldoende afstand kunnen houden. Veel mensen zijn blij dat ze opnieuw aan het werk kunnen. De lopende orders kunnen zo eindelijk afgewerkt worden.