Verschillende Apache en Chinook helikopters boven de middenkust

Vier Chinook helikopters, drie Apaches en twee Cougars maakten in formatie enkele rondjes boven de Middenkust en het hinterland. Dat zijn gevecht- en transporthelikopters. De toestellen vlogen vrij laag en werden opgemerkt door heel wat mensen in Middelkerke en Ichtegem onder meer, tot in Koekelare.

Nederlandse toestellen

Voor wie er zou aan twijfelen: neen, dit heeft niets te maken met het conflict in Oekraïne. Of met een bezoek van een buitenlands staatshoofd. Het gaat om toestellen van het Nederlandse Defensie Helikopter Commando DHC. Zij kwamen uit Groot-Brittannië waar ze drie weken deelnamen aan een oefening. Na wat rondjes vlogen ze verder naar Nederland. Ze vlogen even het binnenland in om niet te dicht in de buurt van de luchthaven Oostende-Brugge te blijven.