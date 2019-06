Niels Destadsbader is nu officieel ereburger van Deerlijk: hij kreeg dit weekend zijn oorkonde van de gemeente tijdens een verrassingsfeestje.

Destadsbader was naar zijn stamcafé gelokt. De burgemeester loofde Niels omdat hij Deerlijk op de kaart zet en altijd de naam Deerlijk in een positieve sfeer ter sprake brengt in het medialandschap.

Hij is intussen de vijfde ereburger van Deerlijk, na generaal Deprez, professor Yves Benoit, dichter Luuk Gruwez en ex-wereldkampioen wielrennen Dirk Baert. Op festival Buikrock eind augustus gaan ze dat nog eens uitgebreid vieren.