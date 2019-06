En dat na een bijzonder woelige politieke episode. Maar de man slaagde erin om van zijn ingedommelde plattelandsgemeente een moderne entiteit te maken.

In die dertig jaar is er trouwens heel veel gebeurd. Zo was er het jarenlange politieke gekibbel over het nieuwe rusthuis. Maar vooral de uitbraak van de varkenpest in de jaren '90 is hem als burgervader emotioneel het meest bijgebleven.

In 2021 geeft de burgemeester de fakkel door aan zijn eerste schepen Lieven Huys, zoals afgesproken.