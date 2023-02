Verrassingscontroles in Oostende: geen enkele zaak in orde

Bij een onaangekondigde controle bij 112 handelaars in Oostende zijn twee zaken gesloten, maar eigenlijk was niemand helemaal in orde.

De politie viel willekeurig twaalf handelszaken binnen, onaangekondigd, samen met de RSZ, de overheidsdienst financiën, de RVA en het Federaal Voedselagentschap. De actie was gericht op voedingswinkels, schoonheidssalons, kapperszaken en horecazaken.

20 pv's

Er is uiteindelijk een twintigtal processen-verbaal opgesteld, voor schijnzelfstandigheid, zwartwerk en onbrekende documenten. Het federaal voedselagentschap liet ook tijdelijk twee zaken sluiten omdat onder andere de hygiëne niet in orde was. Beide zaken zijn intussen in regel en weer open.

“Naast controles tijdens de reguliere politiewerking vormen de gerichte en gecoördineerde SHOP-acties belangrijke speerpunten tegen oneerlijke en onveilige handelspraktijken, van zwartwerk over hygiëne tot correcte bedrijfsvoering”, zegt Hannelore Hochepied van de Oostendse politie.