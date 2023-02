Verrassing: geen drie, maar twee welpjes geboren in De Zonnegloed

In het dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren zijn er dan toch geen drie, maar twee berenwelpjes geboren. De kleintjes stellen het goed.

De Zonnegloed in Oostvleteren is al jaren een toevluchtsoord voor verwaarloosde dieren. Daar verblijven meer dan 135 diersoorten of ruim 400 geredde dieren.

Twee welpjes

Op 18 januari beviel de Oekraïense beer Sandra van berenwelpjes. Voor de verzorgers kwam de bevalling onverwacht aan, omdat ze niet wisten dat ze zwanger was.

Een lange tijd dachten de verzorgers dat het om drie welpjes ging. Eenmaal de moeder meer uit haar nest kwam, bleek al snel dat het om twee welpjes ging, aldus de zaakvoerder van het dierenopvangcentrum Karel Ackaert.

Oorlogsgebied

In oktober vorig jaar werd beer Sandra samen met haar broer Tishka bevrijd uit Oekraïens oorlogsgebied. Beide beren zijn afkomstig uit dierentuin Mena Zoo in Tsjernihiv, een stad nabij de Oekraïense hoofdstad Kiev.

De beren verbleven tijdelijk in het Ieperse pretpark Bellewaarde, maar krijgen nu permanent onderdak in De Zonnegloed. De welpjes hebben nog geen naam, omdat het geslacht pas over een paar weken bepaald kan worden.

