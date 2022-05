Verrassend actueel: openluchtspektakel toont heropbouw Diksmuide na WOI

In Diksmuide woonden zo’n 1600 mensen gisteravond 'Feniks' bij, een multimediaspektakel dat toont hoe Diksmuide na de Eerste Wereldoorlog uit de as herrijst.

Feniks is een indrukwekkend multimediaspektakel in open lucht, een combinatie van livemuziek, beelden, theater en gevelprojecties. Onder meer Kobe Sercu, JackoBond, Bert Ostyn, Flip Kowlier en Stefanie Callebaut werkten aan het project mee.

Het spektakel gaat dan wel over de stad Diksmuide, maar de oorlog in Oekraïne maakt het verhaal verrassend actueel. Dat vindt ook regisseur Bart Cafmeyer: "We wilden echt een verhaal van hoop vertellen. Het is wel zo dat die oorlog in Oekraïne plotseling een heel andere wending geeft."