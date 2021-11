"Verplicht telewerk? Absoluut niet te begrijpen!", zegt VOKA

De verplichting om tot vier dagen per week te telewerken valt in slechte aarde bij de werkgeversfederatie Voka West-Vlaanderen. "Totaal niet te begrijpen", zeggen de ondernemers.

"Voka West-Vlaanderen vindt de beslissing van het Overlegcomité om over te gaan tot verplicht telewerk voor vier dagen per week - en vanaf 13 december drie dagen - absoluut niet te begrijpen", reageren de ondernemers in een persbericht.

"Amper besmettingen op werkvloer"

"Er vinden dankzij de vele inspanningen van ondernemingen amper besmettingen plaats op de werkvloer. Het verplichte telewerk zal economische en vooral mentale schade met zich meebrengen. De bedrijven vrezen daarnaast ook extra administratieve rompslomp met een omslachtige en nutteloze RSZ-tool op kop", zegt VOKA West-Vlaanderen.

"Boosterprik prioritair"

Voor Voka West-Vlaanderen moet de boosterprik op de werkvloer absolute prioriteit krijgen.

"Het is stuitend dat de uitgestoken hand van de bedrijfswereld om vaccinatie op de werkvloer mogelijk te maken, nu al meer dan een half jaar wordt genegeerd."