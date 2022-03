Verpleegkundigen op straat om dak- en thuislozen te verzorgen

Vandaag zijn de verpleegkundigen actief in Kortrijk. Het is de bedoeling dat een of twee zorgverleners aangesteld worden om dak- en thuislozen van de nodige zorg te voorzien. "Op bepaalde tijdstippen zal de verpleegkundige aanwezig zijn om te kijken of iemand zorg nodig heeft. Ook zullen ze nauw samenwerken met buurtwerkers."

Bang voor de kosten

"Veel kwetsbare personen durven geen medische hulp zoeken, omdat ze bang zijn voor financiële kosten of omdat ze mobiliteitsproblemen hebben." Het is volgens de organisatie een uniek project in West-Vlaanderen. "Het is goed dat de gezondheidszorg in de dichte buurt komt van de meest kwetsbaren uit onze maatschappij", klinkt het.

Het project is een samenwerking van de Brug, W13, CAW, Wit-Gele Kruis, Sociaal Huis en De Bolster.