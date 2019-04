In Oostende komt er een verpakkingsvrije winkel. In Ruddervoorde bijvoorbeeld heb je al De Grutterij en in Oostende komt Modest er aan.

Het concept van zo’n winkel is eenvoudig. Je brengt zelf een potje, bokaal of zakje mee en je betaalt enkel het gewicht van de producten die je nodig hebt. Geen overbodig afval dus en de voorkeur gaat uit naar lokale producten en biologische als het even kan. Bij Modest kun je terecht voor voeding, maar ook verzorgings- en huishoudelijke producten. En die hoeven niet per se duurder te zijn.