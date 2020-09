Veroordeling voor werkloze dealers die met luxewaren pronken

Op sociale media pronkten ze met dure wagens en bergen cash geld. Niet minder dan 140.000 euro aan drugswinsten werd verbeurdverklaard.

In het kader van een groot drugsonderzoek vonden eind november vorig jaar negen huiszoekingen plaats in de regio rond Kortrijk en Wommelgem. Er werden enkele jonge drugsdealers opgepakt. Hoewel ze werkloos waren, hielden ze er een erg rijkelijke levensstijl op na. Er werden heel wat luxegoederen in beslag genomen. "De beklaagden bleven niet bepaald onder de radar. Ze huurden dure wagens en postten foto's van bergen geld op sociale media. Er werd voor meer dan 80.000 euro aan cash en heel wat luxegoederen aangetroffen bij de huiszoekingen", zo zei de procureur tijdens het proces. Het ging onder andere om een Rolex, schoenen van Louboutin en handtassen van Louis Vuitton. De politie nam ook een persmachine in beslag die werd gebruikt om de cocaïne die ze in Antwerpen kochten, te versnijden en opnieuw tot blokken te persen. (Lees verder onder de foto)

Kortrijk als uitvalsbasis

De twee hoofdbeklaagden gebruikten een appartement in de Kasteelstaat in Kortrijk als uitvalsbasis. Het gaat om de 23-jarige Anthony S. uit Kortrijk en de 25-jarige Gacem B. uit Wevelgem. De eerste kreeg een celstraf van 35 maanden met probatie-uitstel en een boete van 8.000 euro. Hij moet ook 60.000 euro aan drugswinsten terugbetalen. De tweede kreeg 40 maanden, waarvan de helft van de straf met probatie-uitstel. Hij moet daarbovenop 50.000 euro terugbetalen "Laat het duidelijk zijn: dit is je allerlaatste kans", zo zei de rechter aan de tweede beklaagde. Hij werd in het verleden ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De derde en de vierde beklaagde kregen respectievelijk 30 en 12 maanden celstraf, beide ook met probatie-uitstel.

