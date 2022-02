Veroordeling cannabisboer Patrick L. vijf jaar na datum verbroken

De veroordeling die de Zandvoordse 'cannabisboer' Patrick L. in 2016 had opgelopen voor het Gentse hof van beroep, is dinsdag door het Hof van Cassatie verbroken.

L. werd in september 2016 in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel, nadat in 2009 een grote cannabisplantage was ontdekt op zijn boerderij. Tijdens dat onderzoek had L. een aantal verklaringen afgelegd zonder bijstand van een advocaat, en zonder dat hem op zijn zwijgrecht was gewezen. Dat maakt volgens het Hof van Cassatie een grove schending uit van zijn rechten van verdediging.

In 2009 werden op de boerderij van Patrick L. in Zandvoorde 17.000 cannabisplanten gevonden, de grootste plantage in Europa tot dan. L. werd aangehouden maar kwam na enige tijd vrij en vluchtte naar Thailand. Daar werd hij in 2014 opgepakt en uitgeleverd aan België, waarna de Ieperse correctionele rechtbank en vervolgens het Gentse hof van beroep hem veroordeelden tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

In de loop van het gerechtelijk onderzoek, terwijl hij in voorlopige hechtenis zat, werden van Patrick L. een aantal verhoren afgenomen zonder dat hij daarbij de bijstand kreeg van een advocaat, en zonder dat hem daarbij duidelijk gemaakt werd dat hij zich mocht beroepen op zijn zwijgrecht.

In november 2018 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat verhoren die op die manier werden afgenomen, een grove schending van de rechten van verdediging uitmaken. Dat arrest van het EHRM kwam er niet in het dossier van Patrick L., maar in dat van een andere Belgische veroordeelde, Philippe B., die in februari 2010 door het hof van assisen van Henegouwen tot levenslang werd veroordeeld voor moord. Ook hij was tijdens het gerechtelijk onderzoek herhaaldelijk ondervraagd zonder bijstand van een advocaat en zonder dat hem gewezen was op zijn zwijgrecht.

Sinds dat arrest van het EHRM zijn al verschillende oudere veroordelingen verbroken door het Hof van Cassatie. Dinsdag gebeurde dat ook met de veroordeling van Patrick L.