Veroordeelde vrachtwagendief opgepakt in Verenigd Koninkrijk

Een 54-jarige Ier, die door de Veurnse strafrechter in januari tot vijf jaar cel werd veroordeeld, is eind mei gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het parket vraagt de veroordeling van Noel M., die betrokken was bij een reeks diefstallen van kranen en opleggers.

De bende uit Ierland en Groot-Brittannië kon gelinkt worden aan een hele reeks gelijkaardige diefstallen overal in West-Vlaanderen. Ze waren vooral actief in de regio van Veurne, Nieuwpoort en De Panne, maar ook in Loppem, Ruiselede, Roeselare en Wevelgem sloegen ze hun slag. Tussen 30 september 2016 en 28 februari 2018 pleegden ze in totaal twaalf feiten. Bij de diefstallen werden verschillende soorten kranen, graafmachines en opleggers buitgemaakt. De gestolen goederen werden over het Kanaal doorverkocht.

Verzet tegen uitlevering

De broers Noel (54) en Damien M. (55) werden door de speurders als de vermoedelijke spilfiguren gezien. Vooral Damien M. is absoluut geen onbekende voor het gerecht. In het Verenigd Koninkrijk liep hij al tegen de lamp voor gelijkaardige feiten, maar de man werd in de jaren 90 ook gelinkt aan een aanslag van het IRA (Irish Republican Army). De broers werden opgepakt, maar verzetten zich met succes tegen hun overlevering. Op 5 januari 2021 veroordeelde de correctionele rechtbank van Veurne hen uiteindelijk bij verstek tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf. Naar aanleiding van dat vonnis werd Noel M. eind mei opnieuw gearresteerd. Het Veurnse parket dringt dan ook bij het Britse gerecht aan op zijn uitlevering. Als M. uitgeleverd wordt, kan hij nog verzet aantekenen tegen zijn veroordeling. In dat geval zou hij een nieuw proces kunnen krijgen