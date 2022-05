Veroordeelde verkrachter uit Brugge opgepakt dankzij tip

De Bruggeling die vrijdag veroordeeld was voor kinderporno en verkrachting van een minderjarige, is opgepakt. Dat meldt minister Van Quickenborne op Twitter en is bevestigd door de federale politie.

Bruggeling Rony V. W. (54) is onlangs in beroep veroordeeld tot zes jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor de verkrachting van een minderjarige, het aanzetten tot ontucht en de aanranding van minderjarigen. Toen de politie hem thuis in Brugge wilde aanhouden bleek hij verdwenen. Op Facebook had hij zich ingecheckt in Ibiza: "lekker warm hier", stond er bij het bericht.

Niet in Ibiza, maar in Nederland

De man werd nationaal en later ook internationaal geseind. Dinsdag werd de man nog op de Most Wanted-lijst geplaatst. Daarop staan de meest gezochte voortvluchtige criminelen. Niet veel later kwam een tip binnen dat de man zich in Nederland zou bevinden, in Heerlen bij Roosendaal. En dus niet in Ibiza zoals de man zelf beweerde.

Het Belgische FAST-team nam onmiddellijk contact op met de Nederlandse collega’s, die de betrokkene konden lokaliseren en arresteren. Het parket-generaal zal om de overlevering van betrokkene verzoeken.