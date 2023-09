Verontschuldigingen van Broeders Van Liefde in open brief

Premier Alexander De Croo en minister van Justitie Van Quickenborne gaan vandaag in gesprek met de Antwerpse bisschop Johan Bonny en met slachtoffers van misbruik binnen de kerk. Intussen verontschuldigen de Broeders Van Liefde zich bij de slachtoffers in een open brief

De Broeders van Liefde komen in opspraak in de ophefmakende tv-serie 'Godvergeten' op Canvas, omdat er heel wat misbruik heeft plaatsgevonden in hun instellingen, ook in onze provincie.

De organisatie wil ook slachtoffers ontmoeten en helpen en gaat actief op zoek naar hen. Verder bekijken de Broeders Van Liefde hoe ze procedures kunnen aanpassen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.