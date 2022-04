"Verontrustend": Steeds meer bestuurders rijden in zone Polder onder invloed, ondanks eerdere controle

De politie van de zone Polder trok de voorbije twee dagen opnieuw drie rijbewijzen van bestuurders die reden onder invloed van verdovende middelen. In Kortemark bleek een bestuurder woensdag onder invloed van van THC, dat is de werkzame stof in cannabis. Hij is zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen.

Verontrustende trend

Afgelopen nacht controleerden ze ook een man uit Poperinge in Diksmuide: de dertiger was ook onder invloed van cannabis en een vrouw uit Lo-Reninge legde in Diksmuide een positieve speekseltest af voor een hele reeks ver dovende middelen.

"Opvallend en een verontrustende trend dat deze bestuurders niet voor het eerst gecontroleerd worden terwijl ze onder invloed van verdovende middelen rijden.