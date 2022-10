Verongelukte vriendinnen wilden automobilist helpen na ongeval

Er zijn meer details bekend geraakt over de omstandigheden waarbij twee vriendinnen van 24 en 25 jaar vorig weekend zijn omgekomen in de Italiaanse hoofdstad Rome.

De twee vriendinnen uit Menen en Wevelgem waren op citytrip in Rome, melden verschillende media.

"Wilden hulp bieden bij ander ongeval"

Ze waren met een taxi op terugweg naar hun hotel toen het fout liep. Op de snelweg A24 Rome-Teramo was een ongeval gebeurd. De twee vriendinnen vroegen hun taxichauffeur om te stoppen om te zien of ze konden helpen, zeggen verschillende media.

Bij het uitstappen zijn zij aangereden door een andere wagen die heel snel voorbij reed. De twee jonge vrouwen overleefden de klap niet. De autobestuurder vluchtte weg maar kon later worden opgepakt op basis van camerabeelden.

(lees verder onder de foto)

School & restaurant in rouw

Eén van de slachtoffers is een oud-leerlinge van de Rhizo Hotelschool in Kortrijk. Op de Facebookpagina van de school staat een rouwbericht. Ook bij restaurant Casa Mundo in Menen wordt verslagen gereageerd.