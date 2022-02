Verongelukte man krijgt brief van Fluvius met ‘melding van schade’

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin is er niet over te spreken dat Fluvius een brief heeft verstuurd naar zijn overleden broer Piet Sintobin.

Zijn broer stierf op 26 januari nadat hij de dag daarvoor gevallen was in een werfput van Fluvius in Izegem. De signalisatie en beveiliging lieten te wensen over, bleek achteraf. Een paar dagen later kwam er een brief toe met als titel ‘melding van schade’. Een schande, zegt zijn broer Stefaan. De inhoud van de brief is bovendien zeer verwarrend.

Op 26/1 overleed mijn broer Piet na een tragische val in een werfpunt gedolven door een onderaannemer in opdracht van #Fluvius zonder vergunning en zonder de nodige veiligheidsmaatregelen. De dag erna kwam deze brief @Fluvius_be op zijn adres toe: "Melding van schade". Schande! pic.twitter.com/KqYbWpYb7D — Stefaan Sintobin (@StefaanSintobin) February 7, 2022

