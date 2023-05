Vernieuwing winkelgebied Kortrijk kost 2,3 miljoen euro: "willen trendsetter zijn"

Kortrijk baseerde zich voor het nieuwe ontwerp op de resultaten van workshops en overlegmomenten met ondernemers, inwoners en shoppers. Daaruit bleek vooral vraag naar terrasjes, vergroening en mogelijkheden om te verpozen en te spelen.

"De voetgangerszone is vandaag vooral een grijze, eerder saaie omgeving," zegt schepen van openbare werken Axel Weydts. "Daar brengen we verandering in, dat moet de beleving om te shopping in Kortrijk verbeteren."

In het plan maakt Kortrijk van de Grote Kring een trekpleister, met een avontuurlijke speelzone voor kinderen. Er zal ook ruimte zijn voor een kleinschalig evenement. Ook de kop van de Veemarkt krijgt een opwaardering met speelelementen, verlichting, extra bomen en zitbanken en een fontein.

Trendsetter

In de Wijngaardstraat en de Lekkerbeetstraat moeten gevelgroen en sfeerverlichting voor meer gezelligheid zorgen. Het knooppunt Lange en Korte Steenstraat moet straks een groene ontmoetingsruimte zijn met zitbanken en zitblokjes voor kinderen.

"Ik ben er zeker van dat Kortrijk hiermee opnieuw een trendsetter zal zijn zoals we dat al waren toen we de eerste autovrije winkelstraten inrichtten in de jaren '60," zegt schepen van economie Wouter Allijns. "We willen een omgeving maken waar shoppers in Kortrijk ook tijd kunnen nemen om te genieten."

Voor de opsmuk van het winkelhart van Kortrijk maakt de stad 2,3 miljoen euro vrij.

