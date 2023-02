Vernieuwde theaterzaal De Valkaart in Oostkamp opent

In Oostkamp kan de vernieuwde theaterzaal De Valkaart openen. Morgen en overmorgen is er een feestelijk openingsweekend.

De Valkaart is gebouwd in 1994. Vorig jaar startten de opfrissingswerken. De zaal kreeg 307 nieuwe zetels, nieuwe vloer- en wandbekleding, er is ledverlichting en ventilatie gevoed door een warmtepomp. Het kostenplaatje bedraagt anderhalf miljoen euro.

Burgemeester Jan de Keyser: “Wat zijn we blij dat we de prachtige theaterzaal kunnen tonen aan het grote publiek. Het is niet enkel een verbetering voor de verenigingen en gezelschappen die gebruik maken van de zaal. Een avondje ontspanning wordt nog extra aangenaam door de mooie en comfortabele locatie.”

Vanavond en morgen zijn er voorstellingen en concerten, zondag is er een opendeurdag.