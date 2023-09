Vernieuwde Rookopsite in Reningelst geopend

In het centrum van Reningelst is vandaag de vernieuwde Rookopsite open gegaan met de gerenoveerde mouttoren, een binnenplein en de bibliotheek. Het heeft wel heel wat voeten in de aarde gehad om de klus te klaren, aangezien de hele site beschermd erfgoed is.

Ooit was het een oude brouwerij die in1913 werd opgebouwd. Nu is het een ontmoetingscentrum middenin Reningelst. In de gerestaureerde mouttoren is nu een uitleenpost van de bibliotheek, de kunstacademie en een buurtsalon ondergebracht.

Multifunctioneel centrum

De Rookopsite is een multifunctioneel centrum met vergaderzalen. Cultuur, tentoonstellingen, alles wat leeft in het dorp kan hier een plaats krijgen, bijvoorbeeld basiseducatie voor volwassenen, talen of computerlessen.

Vanop de mouttoren krijgen bezoekers een adembenemend zicht op de omgeving. Reningelst is bovendien uitstekend gelegen voor het fiets- en wandeltoerisme in de West-Vlaamse heuvels.